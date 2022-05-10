Страна-агрессор Россия всячески пытается скрыть колоссальные потери своей армии в полномасштабной войне в Украине.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват, обнародованный Службой безопасности Украины.

По данным спецслужбы, РФ записывает своих убитых солдат в список “пропавших без вести”. В то же время, их тела свозят на импровизированные свалки.

В перехваченном телефонном разговоре вражеский захватчик рассказал своей жене из террористического образования “ДНР”, что погибших так много, что горы трупов на таких свалках достигают двух метров высотой.

По словам оккупанта, такую свалку тел организовали возле временно оккупированного Донецка.

– Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост, — сообщил оккупант.

По его словам, охрана свалки зарабатывает безумные деньги, помогая родственникам найти тела погибших.

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Оккупант узнал об этой свалке, поскольку там его знакомая нашла тело брата.

– Поэтому родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были растерзаны собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Или, может, сделать все возможное, чтобы они вообще не шли на эту войну? – подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины публиковала перехваты разговоров российских оккупантов, свидетельствующие об их страхе идти в наступление против украинской армии. При этом российские офицеры начали расстреливать своих солдат, чтобы вынудить их воевать.

Российские захватчики настолько хотят сбежать с полномасштабной войны в Украине, что готовы наносить себе увечия (например, забивать молотком в тело осколки).

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны РФ против Украины украинские военные ликвидировали около 26 тыс. оккупантов. Кроме того, уничтожено более 1,1 тыс. вражеских танков, 2 808 боевых бронированных машин, 199 самолетов и сотни единиц другой техники.