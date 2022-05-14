Самой горячей точкой в ​​Харьковской области является Изюмское направление, однако там Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки российский враг не наносил ударов по Харькову, однако сосредоточил внимание на позициях Вооруженных сил Украины и общинах области.

По его словам, от постоянных обстрелов со стороны оккупантов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая.

Синегубов отмечает, что жителям области и Харькова расслабляться еще рано, ведь существует опасность ракетных обстрелов.

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– Наши Вооруженные силы оттесняют врага, и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все – дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати, – рассказал глава ОВА.

Сейчас идет активная работа по разминированию – поэтому стоит воздержаться от возвращения домой.

Местные власти в регионах работают над восстановлением критической инфраструктуры и доставкой гуманитарной помощи людям в только что освобожденных населенных пунктах.

Во временно оккупированном Изюме Харьковской области под завалами пятиэтажного дома обнаружили тела 44 людей. Ситуация в городе является одной из наиболее сложных в области из-за непрекращающихся боев.

Фото: Операция Объединенных Сил