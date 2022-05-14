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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ перейшли у контрнаступ на Ізюмському напрямку – голова ОВА

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
місто Ізюм

Найгарячішою точкою на Харківщині є Ізюмський напрямок, проте там Збройні сили України перейшли у контрнаступ.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Минулої доби російський ворог не завдавав ударів по Харкову, проте зосередив увагу на позиціях Збройних сил України та громадах області.

За його словами, від постійних обстрілів зі сторони окупантів страждають Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова.

Синєгубов наголошує, що жителям області та самого Харкова розслаблятися ще зарано, адже все ще існує небезпека ракетних обстрілів.

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– Наші Збройні сили відтісняють ворога, і мешканці починають повертатися до своїх будинків. Це ще занадто небезпечно! Відступаючи, ворог замінував абсолютно все – подвір’я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка, – розповів голова ОВА.

Наразі триває активна робота з розмінування – тому варто утриматися від повернення додому.

Місцева влада в регіонах працює над відновленням критичної інфраструктури та доставленням гуманітарної допомоги людям у щойно звільнених населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області під завалами п’ятиповерхового будинку виявили тіла 44 цивільних. Ситуація в місті є однією з найскладніших у Харківській області через бої, які не припиняються.

Фото: Операція Об’єднаних Сил 

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