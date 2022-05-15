Минобороны опубликовало список кадыровцев, которые принимали участие в войне против Украины

В военном вторжении в Украину участвовало около 2,5 тыс. военных из Чеченской Республики.

Так называемые кадыровцы начали заходить на территорию Украины в первые дни полномасштабного военного вторжения РФ. Основной их задачей было запугивание и геноцид украинцев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Находясь во втором эшелоне наступления, они проводили обыски помещений, издевались над заложниками и мирными жителями, грабили.

После того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, кадыровцам приказали останавливать подразделения русских, которые отступали и показательно расстреливать тех, кто отказывался воевать.

— С позором отброшены украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганский и Мариупольский направления, где продолжили грабить и снимать ролики про свои подвиги для TikTok, — говорится в сообщении.

Таким образом, даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тыс. наемников около 100 погибли, 300 получили ранения и более 60 бежали из Украины, оставив оружие и амуницию.

Сейчас смотрят