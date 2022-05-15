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Факты / Украина

Танки, вертолет и беспилотники: какие потери понесла РФ в Украине 14 мая

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

В течение 14 мая украинские военные уничтожили около 200 российских захватчиков.

Всего за время полномасштабной войны в Украине личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 27,4 тыс.

Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Кроме живой силы, накануне РФ потеряла два танка, четыре единицы артиллерийских систем и одну единицу средств противовоздушной обороны.

Недосчитались россияне также 24 боевых бронированных машин, а также 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили вертолет и пять беспилотников.

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Потери РФ на 15 мая 2022

  • личного состава – около 27,4 тыс. (+200),
  • танков ‒ 1 220 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 2 958 (+24),
  • артиллерийских систем – 555 (+4),
  • реактивных систем залпового огня – 195,
  • средств противовоздушной обороны – 89 (+1),
  • самолетов – 200,
  • вертолетов – 164 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 416 (+5),
  • крылатых ракет – 95,
  • кораблей (катеров) – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2087 (+28),
  • специальной техники – 42.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 81-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ 

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