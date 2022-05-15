В течение 14 мая украинские военные уничтожили около 200 российских захватчиков.
Всего за время полномасштабной войны в Украине личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 27,4 тыс.
Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Кураховском направлениях.
Кроме живой силы, накануне РФ потеряла два танка, четыре единицы артиллерийских систем и одну единицу средств противовоздушной обороны.
Недосчитались россияне также 24 боевых бронированных машин, а также 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили вертолет и пять беспилотников.
Потери РФ на 15 мая 2022
- личного состава – около 27,4 тыс. (+200),
- танков ‒ 1 220 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 2 958 (+24),
- артиллерийских систем – 555 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 195,
- средств противовоздушной обороны – 89 (+1),
- самолетов – 200,
- вертолетов – 164 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 416 (+5),
- крылатых ракет – 95,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2087 (+28),
- специальной техники – 42.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 81-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ