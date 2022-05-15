В течение 14 мая украинские военные уничтожили около 200 российских захватчиков.

Всего за время полномасштабной войны в Украине личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 27,4 тыс.

Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Кроме живой силы, накануне РФ потеряла два танка, четыре единицы артиллерийских систем и одну единицу средств противовоздушной обороны.

Недосчитались россияне также 24 боевых бронированных машин, а также 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили вертолет и пять беспилотников.

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личного состава – около 27,4 тыс. (+200),

танков ‒ 1 220 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 2 958 (+24),

артиллерийских систем – 555 (+4),

реактивных систем залпового огня – 195,

средств противовоздушной обороны – 89 (+1),

самолетов – 200,

вертолетов – 164 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 416 (+5),

крылатых ракет – 95,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2087 (+28),

специальной техники – 42.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 81-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ