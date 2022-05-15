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Факти / Україна / Суспільство

Міноборони оприлюднило список кадирівців, які брали участь у війні проти України

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
кадирівці

У військовому вторгненні в Україну брало участь близько 2,5 тис. військових з Чеченської Республіки.

Так звані кадирівці почали заходити на територію України в перші дні повномасштабного військового вторгнення РФ. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Перебуваючи в другому ешелоні наступу, вони проводили обшуки помешкань, знущалися із заручників та мирних мешканців, грабували.

Після того, як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, кадирівцям наказали зупиняти підрозділи росіян, які відступали та показово розстрілювати тих, хто відмовлявся воювати.

– З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки де продовжили грабувати та знімати ролики про свої подвиги для TikTok, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тис. найманців близько 100 загинули, 300 отримали поранення та понад 60 втекли з України, залишивши зброю та амуніцію.

Зараз дивляться

– Воєнна розвідка України оприлюднює список бойовиків з Чеченської Республіки, які в березні–травні 2022 року брали участь в російській агресії та нагадує, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності. Список за посиланням, – йдеться у повідомленні.

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