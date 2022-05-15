Перші два тижні громадський транспорт буде безкоштовним: Терехов про відновлення Харкова

Останніми днями російські війська припинили обстріли Харкова, тому мирні жителі міста починають обережно виходити на вулиці. Проте у харківській міській владі вважають, що загроза ракетних ударів Росії залишається.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю Фактам ICTV, як пройшла остання доба та чи тихо зараз на території міста.

– Справді тихо, вже п’ятий день Харків не потрапляє під обстріли. Насправді така тиша дуже тривожна, тому люди поступово та дуже обережно виходять. Була позавчора спроба влучення ракети в аеропорт, але ППО збила. Після цього якихось обстрілів по Харкову не було.

За його словами, ворога вдалося досить далеко відтіснити від Харкова. Проте українські захисники мають бути готовими до того, що відбивати ворожі ракетні удари ще доведеться.

– Сьогодні вже Гради не можуть бомбити Харків. Проте це війна, тривають воєнні дії, ми завжди чекаємо, повинні бути напоготові для того, щоб відбивати й ракетні удари, і літаки. Тому такі загрози, звичайно, існують, але глобальні обстріли, які вели по Харкову з початку війни, розв’язаної російським агресором, вже припинено.

Ігор Терехов розповів, чи багато людей повертаються до міста та які настрої у харків’ян. За його словами, на дорогах вже навіть з’явились невеликі затори.

– Насамперед хочу сказати, що настрій піднятий, бо повертаємося до більш-менш нормального життя. Машин стало набагато більше, вже є невеликі затори на дорогах десь до 15.00, після цього кількість людей і машин зменшується. Ось така ситуація. Наскільки вчасно люди повертаються – кожен сам для себе вирішує. З одного боку, я дуже радий, що харків’яни хочуть повернутись до міста! Харків не може не тішити мене, але, звичайно, потрібно дотримуватися запобіжних заходів, тому що можливі, як я вже сказав, ракетні обстріли, обстріли з повітря.

З понеділка у Харкові планують запустити рух громадського транспорту. Йдеться, зокрема, про трамваї, тролейбуси та автобуси.

Зараз дивляться

– Сьогодні затвердили тимчасову схему роботи транспорту. Я провів виконком і сказав цього тижня, коли була сесія міської ради, що запускатиму транспорт. Це буде кілька маршрутів трамваїв там, де можливо, бо понад 50% трамвайного парку Харкова розбив російський агресор. Розбив трансформаторні підстанції, тягові, не всюди можна організувати маршрути руху транспорту, якщо йдеться про трамваї. Окрім того, ми організовуємо тролейбусні маршрути. Теж постраждали дуже тролейбуси, потрібно відновлювати 35 км ліній. Цей кабель, ми сьогодні його замовили, потрібно повісити на опорах, проінвентаризувати опори.

У Харкові комунальники працюють майже цілодобово, щоб запустити рух громадського транспорту.

– Наші комунальні підприємства, що забезпечують рух транспорту, працюють майже цілодобово. Ми випускаємо комунальний транспорт до міста, так, щоб звідусіль, з кожного мікрорайону можна було дістатися, навіть, може, з пересадками, у центральну частину міста. Крім того, я розумію, що люди сьогодні не мають грошей, багато хто залишився без роботи. Щоб запустити рух бізнесу та підприємств, почали працювати виробництва, два перші тижні весь транспорт ходитиме безкоштовно.

Ігор Терехов також пояснив, чи планують найближчим часом у Харкові запускати метрополітен. За його словами, спочатку переселять людей до гуртожитків, щоб з’явилась можливість запуску ліній підземного транспорту.

– Безумовно, метрополітен є основним видом транспорту у такому мегаполісі, як Харків. І нам необхідно його запускати. Буквально з понеділка почнемо переселяти людей, які живуть на станціях метрополітену, до гуртожитків, надавати їм усі необхідні умови, продукти, медикаменти, постільні речі, дітки ходитимуть до школи, до них ходитимуть вчителі. З малюками займатимуться вихователі дитячих садків, створимо нормальні, людські умови для життя. Людей ми переселятимемо, щоб найближчим часом запускати лінії метрополітену. Для нас це дуже важливо.

Мер Харкова вважає, що на це потрібно витратити декілька місяців. Проте перші потяги почнуть курсувати вже через тиждень або півтора.

– Ми домовилися з керівництвом метрополітену, були у тунелях, на станції обстежили разом із профільними інститутами, наскільки це можливо. Під час сильних бомбардувань у нас був посічений метроміст. Сьогодні нам дають висновок, що він поки що в нормальному стані, через нього можна пропускати склади метрополітену. Я думаю, тиждень-два, і перші потяги вже почнуть ходити метрополітеном.

У Харкові комунальники зараз ремонтують дороги. Міський голова пояснив, як загалом місто відбудовується та наскільки швидко можна буде повернуться до звичного життя.

– Щодня я працюю над цим із нашими міжнародними партнерами, інвестиційними фондами, мерами закордонних міст, щоб реконструювати Харків, створити нові мікрорайони. У нас є колосальний прогрес зі створення генплану Харкова. Це буде унікальний генплан, рівного якому немає в Україні. Я категорично проти будівництва тимчасового житла чи щоб наші харків’яни десь перебували у тимчасовому житлі. Я знаю ментальність харків’ян і що вони рвуться додому.

Ігор Терехов переконаний, що жителі Харкова хочуть якомога швидше повернутися до рідного міста.

– Ми це проходили у 2014 році, коли разом з німецьким урядом було збудовано невеликі будиночки для переселенців контейнерного типу, що були розраховані на три роки. Там досі живуть переселенці з Луганської та Донецької областей. І я розумію, що це таке. Саме тому категорично наполягаю, що ми не маємо сьогодні будувати тимчасове житло. Ми повинні перетерпіти, розмістити людей у гуртожитках інститутів, ПТУ, технікумів і починати будувати нові мікрорайони. Ми зобов’язані це зробити за найсучаснішими технологіями, обов’язково з підземними паркінгами подвійного призначення, які під час надзвичайних ситуацій будуть служити укриттям і бомбосховищем для людей. Енергозберігальні технології мають бути застосовані, починаючи від дахових котелень та свердловин, які поставлятимуть воду.

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що ми повинні врахувати суворі уроки війни.

Фото: Харківська міська рада