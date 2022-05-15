Солдаты РФ подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные бомбы — СБУ

Российские солдаты не скрывают того, что используют против Украины фосфорные и кассетные бомбы. Эти средства поражений – особо опасные и негуманные, запрещенные международными конвенциями.

Их использование подтверждают российские оккупанты в разговорах, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины. Страна-агрессор в очередной раз грубо нарушает законы и обычаи войны, пытаясь убить как можно больше мирных украинцев.

— Но все ждут, когда Володьке (президенту России Путину, — Ред.) это все надоест, он выведет войска и Тополя сюда набросает. А так все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда, – рассказал один российский военный другому.

Вероятно, солдат РФ говорил о РТ-2ПМ2 Тополь-М – российском ракетном комплексе стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами 15Ж65.

С 2014 года Служба безопасности Украины неоднократно фиксировала использование российскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС.

После начала широкомасштабного вторжения в Украину российские военные преступники ведут ими огонь на всей линии фронта. СБУ документирует каждый из них, говорится в сообщении украинской спецслужбы.

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Перехваченные разговоры оккупантов и собранные сведения войдут в материалы в международных судах, чтобы ни один российский военный преступник не избежал наказания.