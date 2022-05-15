Солдати РФ підтверджують, що використовують в Україні фосфорні та касетні бомби – СБУ

Російські солдати не приховують того, що використовують проти України фосфорні та касетні бомби. Ці засоби уражень – особливо небезпечні та негуманні, заборонені міжнародними конвенціями.

Їх використання підтверджують російські окупанти у розмовах, які вдалося перехопити Службі безпеки України. Країна-агресор вкотре грубо порушує закони та звичаї війни, намагаючись вбити якомога більше мирних українців.

– Та всі чекають, коли Володі (президентові Росії Путіну, – Ред.) це все набридне, він війська виведе та Тополя сюди накидає. А так все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор – нам усе дозволили, все пускаємо туди, – розповів один російський військовий іншому.

Ймовірно, солдат РФ говорив про РТ-2ПМ2 Тополь-М – російський ракетний комплекс стратегічного призначення з міжконтинентальними балістичними ракетами 15Ж65.

З 2014 року Служба безпеки України неодноразово фіксувала використання російськими окупантами заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС.

Після початку широкомасштабного вторгнення в Україні російські воєнні злочинці ведуть ними вогонь на всій лінії фронту. СБУ документує кожен із них, йдеться у повідомленні української спецслужби.

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Перехоплені розмови окупантів та зібрані відомості увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання.