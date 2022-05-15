В Запорожской области более 22 тыс. абонентов остаются без света в результате обстрелов

В Запорожской области российские войска повредили линии электроснабжения, опор и оборудования. Без света осталось 22 660 абонентов в 72 населенных пунктах.

По данным Запорожской областной военной администрации, в других городах ситуация без существенных изменений. Активные боевые действия и недопуск со стороны вражеских военных к местам повреждений электросетей делают невозможным проведение аварийно-восстановительных работ.

Ситуация с газоснабжением тоже без существенных изменений. Без голубого топлива остаются 69 975 абонентов в 88 населенных пунктах области. Остаются отключенными от газоснабжения 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждений магистрального газопровода Донецкой области.

Нарушенное в результате вражеских обстрелов газоснабжение в других населенных пунктах области планируют возобновить после получения доступа для проведения аварийно-восстановительных работ.

Также в результате боевых действий повреждены канализационные очистные сооружения, принимающие стоки города Васильевка и пгт Степногорск Васильевского района.

В результате вражеских обстрелов в городе Гуляйполе повреждены несколько домов. Степень нанесенных повреждений уточняется. По имеющейся информации, в Запорожской области полностью разрушены или частично повреждены 889 домовладений.