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Факти / Україна / Суспільство

У Запорізькій області понад 22 тис. абонентів залишаються без світла внаслідок обстрілів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Свет, світло, освещение

У Запорізькій області російські війська пошкодили лінії електропостачання, опор та обладнання. Без світла залишилось 22 660 абонентів у 72 населених пунктах.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, в інших містах ситуація без суттєвих змін. Активні бойові дії та недопуск з боку ворожих військових до місць пошкоджень електромереж унеможливлюють проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Ситуація із газопостачанням також без суттєвих змін. Без блакитного палива залишаються 69 975 абонентів у 88 населених пунктах області. Залишаються відключеними від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на Донеччині.

Порушене внаслідок ворожих обстрілів газопостачання в інших населених пунктах області планують відновити після отримання доступу для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Також внаслідок бойових дій пошкоджено каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки міста Василівка та смт Степногірськ Василівського району.

Внаслідок ворожого обстрілу у місті Гуляйполе пошкоджено декілька будинків. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. За наявною інформацією, у Запорізькій області повністю зруйновано або частково пошкоджено 889 домоволодінь.

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Фото: Pexels

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