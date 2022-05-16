Нестор Шуфрич выехал из Украины через КПП на Буковине – глава Черновицкой ОВА

Народный депутат от запретной пророссийской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Нестор Шуфрич покинул территорию Украины. Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

Он не уточнил подробностей, но отметил, что, по его информации, Шуфрич пересек границу через КПП Порубное в Черновицкой области.

Глава Черновицкой ОВА также добавил, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.

55-летний Шуфрич подпадает под действие указа президента Украины от 24 февраля о запрете на выезд лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет во время действия военного положения.

В то же время в запрете на выезд за границу для мужчин есть исключения:

границу могут пересечь лица, имеющие отсрочку от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

имеют заключение военно-врачебной комиссии о непригодности с исключением из военного учета;

лица, на иждивении которых находятся трое и более детей;

самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

усыновители или опекуны, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

выехавшие в другие государства на постоянное место жительства, что соответственно документально подтверждено;

студенты, ассистенты, аспиранты и докторанты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме получения образования и т. д.

люди с инвалидностью и сопровождающие их лица.

По информации издания Babel со ссылкой на источники в бывшей ОПЗЖ, Шуфрич уехал на неделю к трем малолетним детям в Венгрию. Отмечается, что нардеп вернется на следующее пленарное заседание парламента.

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12 мая фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально перестала существовать. Уже два дня спустя, 14 мая, президент Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете пророссийских политических партий.

4 марта бойцы территориальной обороны Киева задержали Шуфрича при попытке сфотографировать блокпост. На следующий день его отпустили – депутат заявил, что делал селфи.