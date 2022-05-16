Нестор Шуфрич виїхав з України через КПП на Буковині – голова Чернівецької ОВА

Народний депутат від забороненої проросійської партії Опозиційна платформа – За життя Нестор Шуфрич покинув територію України. Про це під час пресконференції розповів керівник Чернівецької ОВА Сергій Осачук.

Він не повідомив подробиць, але зазначив, що за його інформацією, Шуфрич перетнув кордон через КПП Порубне у Чернівецькій області.

Очільник Чернівецької ОВА також додав, що низка місцевих депутатів ОПЗЖ переховуються від мобілізації.

55-річний Шуфрич підпадає під дію указу президента України від 24 лютого про заборону на виїзд особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану.

Водночас у забороні на виїзд за кордон для чоловіків є винятки:

кордон можуть перетнути особи, які мають відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність із виключенням з військового обліку;

особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей;

які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

усиновителі або опікуни, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено;

студенти, асистенти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти тощо.

люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують.

За інформацією видання Babel з посиланням на джерела у колишній ОПЗЖ, Шуфрич поїхав на тиждень до трьох малолітніх дітей в Угорщину. Зазначається, що нардеп повернеться до наступного пленарного засідання парламенту.

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12 травня фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно перестала існувати. Вже через два дні, 14 травня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.

4 березня бійці територіальної оборони Києва затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Наступного дня його відпустили – депутат заявив, що робив селфі.