На сегодняшний день суд проходит в отношении четырех обвиняемых по делу сбивания самолета рейса MH17 над Торезом. О вопросе привлечения РФ пока речь не идет, но расследование продолжается.

Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телемарафона Единые новости.

По ее словам, пять лет со дня сбития самолета до передачи дела в суд, следствие все, что могло сделать, сделало.

— Нам требуется доступ к территории. Мы все это делали в условиях экстерриториальности. Когда будет доступ к территории и людям, чтобы проводить опрос, мы будем двигаться быстрее. Сейчас продолжаются дебаты. Будут выступать адвокаты родственников и прокуроры, – отметила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что суд в Гааге уже назвал дату вынесения приговора. Это будет сентябрь, ноябрь или декабрь 2022 года.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом Бук российского производства.

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