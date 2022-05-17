На Луганщине и Харьковщине ГБР разоблачило судей-предателей, которые перешли на сторону врага

Май, 17 в 16:45

Государственное бюро расследований продолжает разоблачать предателей, которые перешли на сторону врага.

Таким образом, следователи ГБР установили, что председатель одного из районных судов Луганской области после оккупации приняла предложение занять должность судьи в незаконно созданном органе так называемой ЛНР.

С целью укрепления оккупационной власти подозреваемая объявила сбор судей и работников аппарата райсуда. Она публично призвала их перейти на сторону врага и присягнуть на верность “ЛНР”.

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Председатель суда уверяла подчиненных, что оккупированная территория войдет в состав псевдо республики и гарантировала содействие в получении должностей во вновь созданных судебных органах.

А в Харьковской области работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене главы одного из районных судов.

Следователи установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковщины, глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

Она активно призывала своих подчиненных предать Украину и уже вместе вершить так называемое судопроизводство в составе оккупационной власти.

Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором.

Председателям суда сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины) и коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.