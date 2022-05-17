На Луганщині та Харківщині ДБР викрило суддів-зрадників, які перейшли на бік ворога

Травень, 17 в 16:45

Державне бюро розслідувань продовжує викривати зрадників, які перейшли на бік ворога.

Таким чином, слідчі ДБР встановили, що голова одного з районних судів Луганщини після окупації прийняла пропозицію обійняти посаду судді в незаконно створеному органі так званої ЛНР.

З метою зміцнення окупаційної влади підозрювана оголосила збір суддів та працівників апарату райсуду. Вона публічно закликала їх перейти на бік ворога та присягнути на вірність “ЛНР”.

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Голова суду запевняла підлеглих, що окупована територія увійде до складу псевдо республіки та гарантувала сприяння в отриманні посад у новостворених судових органах.

А у Харківській області працівники ДБР повідомили про підозру в державної зради очільника одного з районних судів.

Слідчі встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківщини, очільник місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.

Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом вершити так зване судочинство в складі окупаційної влади.

Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором.

Головам суду повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1, 2 ст. 111 КК України) та колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.