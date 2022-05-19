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Факти / Україна / Суспільство

Артилерія ЗСУ знищила російську станцію радіоперешкод P-330Ж Житель

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Артилерія ЗСУ знищила російську станцію радіоперешкод P-330Ж Житель

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗСУ знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж Житель.

Знищений комплекс призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

Р-330Ж Житель здатна повністю заглушити будь-який сигнал у радіусі 20-30 км від працюючої станції.

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Р-330Ж Житель може працювати як в автономному режимі, так і в сполученій парі, як провідним, так і під керівництвом автоматизованого комплексу РЕБ р-330КМА.

Час приведення станції у бойову готовність – 40 хв.

Вся робоча апаратура станції змонтована в кузові Урала, а причіп з антенами і дизель-генератором відчіплюється протягом декількох секунд.

Р-330Ж Житель може виступати не тільки в якості станції глушіння сигналів, а й пункту радіоелектронної розвідки.

Комплекс здатний не лише помітити і заглушити пристрої зв’язку в зазначених діапазонах, але й визначити координати пристрою, відображаючи його на електронній топографічній карті місцевості або в сітці прямокутних координат. Житель також здатний відстежувати можливі переміщення об’єкта.

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