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Факты / Украина / Общество

В Киевской области почти полностью возобновили электроснабжение — Офис президента

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
В Киевской области почти полностью возобновили электроснабжение — Офис президента

Возобновление электроснабжения на Киевщине близится к завершению. Как сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, работы вместо 60 запланированных дней продолжались 45.

— Это очень важный момент, и мы благодарны всем работникам ремонтных бригад, которые это сделали для людей, в чьи дома вместе с российскими оккупантами пришла тьма. В восстановительные работы были вовлечены более 1 000 работников из разных регионов Украины. Питание возобновили более чем 260 тысячам потребителей, — отметил заместитель руководителя ОП.

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В целом на Киевщине, по его словам, оккупанты повредили 10 000 км электролиний. Стоимость работ по их восстановлению составила 300 млн гривен.

— Но все это только цифры. За ними реальные люди, энергетики, которые сделали свою работу и помогли жителям Киевщины стать на шаг ближе к привычной жизни, — отметил Тимошенко.

Недавно он сообщал, что в Ирпене, где еще два месяца назад шли упорные бои, по состоянию на 17 мая было на 96% возобновлено газоснабжение.

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