Май, 18 в 13:16

Ситуация с дефицитом горючего на АЗС может измениться до конца мая или в начале июня.

Об этом в эфире телемарафона сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Сложности на рынке горючего в Украине возникли из-за разрушенных обстрелами нефтебазы и нефтеперерабатывающего завода, а также вследствие сложной логистики из европейских стран.

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— Нам следует ожидать, что ситуация улучшится где-то до конца мая и в начале июня, но возможно и повышение цен. Очень многое зависит от того, насколько правительство вернет свою субъектность на рынке и сможет действительно профессионально регулировать этот рынок, — отметил Омельченко.

По его словам, если это произойдет, то действительно ситуация несколько облегчится, но “стабилизацию, которая была до войны, в условиях войны ожидать не стоит”.

Дефицит горючего на АЗС возник в Украине в конце апреля. Чтобы решить вопрос отсутствия горючего, 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке.

По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное горючее будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.