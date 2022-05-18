Травень, 18 в 13:16

Ситуація з дефіцитом пального на АЗС може змінитися до кінця травня або на початку червня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Складнощі на ринку пального в Україні виникли через зруйновані обстрілами нафтобази та нафтопереробний завод, а також внаслідок складної логістики з європейських країн.

Зараз дивляться

— Нам слід очікувати, що ситуація покращиться десь до кінця травня та на початку червня, але можливе й підвищення цін. Дуже багато залежить від того, наскільки уряд поверне свою суб’єктність на ринку і зможе дійсно професійно регулювати цей ринок, – наголосив Омельченко.

За його словами, якщо це відбудеться, то дійсно ситуація дещо полегшиться, але “стабілізацію, яка була до війни, в умовах війни очікувати не варто”.

Дефіцит пального на АЗС виник в Україні наприкінці квітня. Щоб вирішити питання відсутності пального, 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку.

За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.