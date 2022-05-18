Если на украинцах будут наживаться, будут санкции – Свириденко о ценах на горючее
Основной задачей в ситуации с дефицитом горючего на АЗС является максимальное наполнение рынка. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко на брифинге в среду, 18 мая.
По ее словам, государство временно прекратит ценовое регулирование, чтобы операторы топлива могли насытить им страну. В таком случае правительство ожидает, что стоимость дизеля не будет превышать 58 грн за литр, а бензина — 52 грн за литр.
— Мы хотим дать возможность всем операторам завезти имеющийся на рынке Европы ресурс и вне его, чтобы максимально наполнить рынок ресурсом. Поэтому и сняли государственное регулирование, чтобы ресурс в максимальном количестве был завезен на территорию Украины, — сказала министр.
По словам Свириденко, это не говорит о том, что государство в этом вопросе будет стоять в стороне.
— Это говорит о том, что государство будет и дальше осуществлять мониторинг цен, чтобы понимать: Если мы будем видеть, что на украинцах наживаются, то мы будем точно вводить жесткие санкции в отношении таких операторов. Мы будем наблюдать за ситуацией круглосуточно и не дадим сетям злоупотреблять и обманывать наших людей.
Кабмин ввел ценовое регулирование в мае 2021 года. Министерство экономики периодически обновляло среднюю стоимость горючего, по которой рассчитывались предельные цены для продажи на АЗС.
Сложности на рынке горючего в Украине возникли из-за разрушенных в результате обстрелов нефтебаз и нефтеперерабатывающего завода, а также вследствие сложной логистики из европейских стран.
Фото: Юлия Свириденко