Если на украинцах будут наживаться, будут санкции – Свириденко о ценах на горючее

Май, 18 в 13:49

Основной задачей в ситуации с дефицитом горючего на АЗС является максимальное наполнение рынка. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко на брифинге в среду, 18 мая.

По ее словам, государство временно прекратит ценовое регулирование, чтобы операторы топлива могли насытить им страну. В таком случае правительство ожидает, что стоимость дизеля не будет превышать 58 грн за литр, а бензина — 52 грн за литр.

— Мы хотим дать возможность всем операторам завезти имеющийся на рынке Европы ресурс и вне его, чтобы максимально наполнить рынок ресурсом. Поэтому и сняли государственное регулирование, чтобы ресурс в максимальном количестве был завезен на территорию Украины, — сказала министр.

По словам Свириденко, это не говорит о том, что государство в этом вопросе будет стоять в стороне.

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— Это говорит о том, что государство будет и дальше осуществлять мониторинг цен, чтобы понимать: Если мы будем видеть, что на украинцах наживаются, то мы будем точно вводить жесткие санкции в отношении таких операторов. Мы будем наблюдать за ситуацией круглосуточно и не дадим сетям злоупотреблять и обманывать наших людей.

Кабмин ввел ценовое регулирование в мае 2021 года. Министерство экономики периодически обновляло среднюю стоимость горючего, по которой рассчитывались предельные цены для продажи на АЗС.

Сложности на рынке горючего в Украине возникли из-за разрушенных в результате обстрелов нефтебаз и нефтеперерабатывающего завода, а также вследствие сложной логистики из европейских стран.

Фото: Юлия Свириденко