Якщо на українцях наживатимуться, будуть санкції – Свириденко про ціни на пальне

Травень, 18 в 13:49

Основним завданням у ситуації з дефіцитом пального на АЗС – є максимальне наповнення ринку. Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко під час брифінгу в середу, 18 травня.

За її словами, держава тимчасово припинить цінове регулювання, щоб оператори ринку пального могли наситити ним країну. В такому разі уряд очікує, що вартість дизелю не перевищуватиме 58 грн за літр, а бензину — 52 грн за літр.

— Ми хочемо дати можливість всім операторам завезти ресурс, який є на ринку Європи та поза ним, щоб максимально наповнити ринок ресурсом. Тому й зняли державне регулювання, щоб ресурс у максимальній кількості був завезений на територію України, – сказала міністр.

За словами Свириденко, це не говорить про те, що держава у цьому питанні стоятиме осторонь.

Зараз дивляться

— Це говорить про те, що держава й надалі здійснюватиме моніторинг цін, щоб розуміти: Якщо ми бачитимемо, що на українцях наживаються, то ми будемо точно запроваджувати жорсткі санкції щодо таких операторів. Ми спостерігатимемо за ситуацією цілодобово й не дамо мережам зловживати та ошукувати наших людей.

Кабмін запровадив цінове регулювання у травні 2021 року. Міністерство економіки періодично оновлювало середню вартість пального, за якою обчислювалися граничні ціни для продажу на АЗС.

Складнощі на ринку пального в Україні виникли через зруйновані обстрілами нафтобази та нафтопереробний завод, а також внаслідок складної логістики з європейських країн.

Фото: Юлія Свириденко