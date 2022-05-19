Красный Крест посетил эвакуированных бойцов из Азовстали

Май, 19 в 17:50

В оккупированном поселке Оленевка Донецкой области украинских бойцов, вывезенных с Мариупольского завода Азовсталь, посетили представители Международного комитета Красного Креста.

— Сотрудники МККК посетили в оккупированной Оленевке тех азовцев, которые выразили желание и разрешение на это посещение, — сообщил спикер международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко.

Власенко подчеркнул, что речь идет не о раненых военных. Он сообщил, что сотрудники МККК увидели условия, в которых содержатся бойцы.

— Мы никогда не разглашаем условия содержания — мы их обсуждаем конфиденциально с представителями того места, где они содержатся, — заявил Власенко.

Он добавил, что такая практика применяется постоянно, а не только в этом случае. Власенко пояснил, что сначала происходит разговор с представителями этого центра, где они содержатся, если есть замечания к условиям, то просят их устранить.

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— Если эти замечания не устраняются и на это нет воли представителей того места, где они содержатся, то мы уже говорим с их руководством. Но в медиа мы, извините, об этом не говорим, — отметил Власенко.

Власенко повторил, что встречи были только с теми бойцами, кто согласился.

— Эта наша услуга, можно сказать, не может быть навязана, — подчеркнул представитель МККК в Украине.

Власенко отметил, что на выходе с завода Азовсталь часть украинских военнослужащих были зарегистрированы сотрудниками МККК. По его словам, эта процедура происходила только с согласия людей.

Он отметил, что обычно представители МККК после таких визитов передают записку родственникам.

— Как правило, так делается. Я думаю, что это было и на этот раз. Но это можно будет точно сказать после разговора с людьми, которые их посещали, — подчеркнул Власенко.

Власенко добавил, что Красный Крест не знает точное количество бойцов, которые остались в Азовстали.

— Есть ли там люди еще или нет, мы не знаем, потому что не входили туда — на Азовсталь, — заметил Власенко.

После эвакуации гражданских из катакомб Азовстали в Мариуполе российские войска не прекращали попыток захватить завод.