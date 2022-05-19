Червоний Хрест відвідав евакуйованих бійців з Азовсталі

Травень, 19 в 17:50

В окупованому селищі Оленівка Донецької області українських бійців, вивезених з маріупольського заводу Азовсталь, провідали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

– Співробітники МКЧХ відвідали в окупованій Оленівці тих азовців, які висловили бажання і дозвіл на ці відвідини, – повідомив речник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко.

Власенко наголосив, що йдеться не про поранених військових. Він повідомив, що співробітники МКЧХ побачили умови, в яких утримуються бійці.

– Ми ніколи не розголошуємо умови утримання – ми їх обговорюємо конфіденційно з представниками того місця, де вони утримуються, – заявив Власенко.

Він додав, що така практика застосовується постійно, а не лише в цьому випадку. Власенко пояснив, що спочатку відбувається розмова з представниками цього центру, де вони утримуються, якщо є зауваження до умов, то представники ЧХ вимагатимуть їх змінити.

Зараз дивляться

– Якщо ці зауваження не усуваються і на це немає волі представників того місця, де вони утримуються, то ми вже говоримо з їхнім керівництвом. Але в медіа ми, даруйте, про це не говоримо, – зазначив Власенко.

Власенко повторив, що зустрічі були тільки з тими бійцями, хто дав на це згоду.

– Ця наша послуга, можна сказати, не може бути нав’язана, – наголосив речник МКЧХ в Україні.

Власенко зазначив, що на виході з заводу Азовсталь частина українських військовослужбовців були зареєстровані співробітниками МКЧХ. За його словами, ця процедура відбувалася лише за згодою людей.

Він пояснив, що зазвичай представники МКЧХ після таких візитів передають записки родичам.

– Як правило, так робиться. Я думаю, що це було і цього разу. Але це можна буде точно сказати після розмови з людьми, які їх відвідували, – запевнив Власенко.

Власенко додав, що Червоний Хрест не знає точну кількість бійців, які залишилися в Азовсталі.

– Чи є там люди ще чи ні, ми не знаємо, тому що не входили туди – на Азовсталь, – зауважив Власенко.

Після евакуації цивільних з катакомб Азовсталі у Маріуполі російські війська не припиняли спроб захопити завод.