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Факти / Україна / Суспільство

Три дні стоять у полі з дітьми: у Запорізькій області окупанти не пропускають людей через блокпост

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Машини, затор, рух транспорту

У місті Василівка Запорізької області перед останнім блокпостом окупантів перебувають більше тисячі автомобілів.

Росіяни вже три дні не пропускають автівки ані на підконтрольну Україні територію, ані в зворотному напрямку.

Про це повідомила заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова у Facebook.

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– На цей момент у м. Василівка, перед блокпостом Російської Федерації перебувають більше 1 000 машин, яких не пропускають на підконтрольну територію України та на окуповану територію. В обидва боки не пропускають окупанти, – написала Некрасова.

За її словами, у машинах перебувають жінки та діти. Запорізька ОВА забезпечила доставлення води та їжі людям.

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