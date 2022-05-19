Три дні стоять у полі з дітьми: у Запорізькій області окупанти не пропускають людей через блокпост
У місті Василівка Запорізької області перед останнім блокпостом окупантів перебувають більше тисячі автомобілів.
Росіяни вже три дні не пропускають автівки ані на підконтрольну Україні територію, ані в зворотному напрямку.
Про це повідомила заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова у Facebook.
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– На цей момент у м. Василівка, перед блокпостом Російської Федерації перебувають більше 1 000 машин, яких не пропускають на підконтрольну територію України та на окуповану територію. В обидва боки не пропускають окупанти, – написала Некрасова.
За її словами, у машинах перебувають жінки та діти. Запорізька ОВА забезпечила доставлення води та їжі людям.