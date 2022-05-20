ЗСУ форсували річку в районі Білогорівки: Арестович про успішне просування на Ізюмському напрямку

Травень, 19 в 23:07

Українські військові форсували річку в районі Білогорівки та переправились на інший берег.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович зазначає, що таке швидке форсування річки ЗСУ – видатна подія.

Зараз дивляться

– Наші війська, невідомим шляхом, змогли форсувати цю річку та переправитися на той берег. І ось цей рух став доволі небезпечним, – каже Арестович.

Він додає, що російські військові намагалися посилити там позиції, проте не вдалося. ЗСУ поступово звільняють території на Ізюмському напрямку.

Арестович зазначив, що у РФ ще є резерви, тому там може бути небезпечно.