ЗСУ форсували річку в районі Білогорівки: Арестович про успішне просування на Ізюмському напрямку
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Українські військові форсували річку в районі Білогорівки та переправились на інший берег.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Арестович зазначає, що таке швидке форсування річки ЗСУ – видатна подія.
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– Наші війська, невідомим шляхом, змогли форсувати цю річку та переправитися на той берег. І ось цей рух став доволі небезпечним, – каже Арестович.
Він додає, що російські військові намагалися посилити там позиції, проте не вдалося. ЗСУ поступово звільняють території на Ізюмському напрямку.
Арестович зазначив, що у РФ ще є резерви, тому там може бути небезпечно.