Май, 20 в 14:47

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, когда именно внутренне перемещенные лица получат выплаты за май и сколько может продлиться задержка с долгом по другим месяцам.

– Мы пытаемся сделать все быстро. Еще будет два или три транша до конца месяца, но я думаю, что мы будем закрывать этим людям долги по выплатам за март-апрель. За май в 20-х числах месяца мы также будем закрывать… Я думаю, что к началу июня мы март, апрель, май по внутренне перемещенным лицам профинансируем, – отметила она в эфире национального телемарафона в пятницу, 20 мая.

Ранее министр соцполитики рассказала, кому и когда отменят выплаты за статус внутренне перемещенных лиц.