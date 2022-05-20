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Факты / Украина / Общество

Лазебная рассказала, когда ВПЛ получат выплаты за май

Анастасия Гевко, редактор ленты
Марина Лазебна
Фото: Правительственный портал

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, когда именно внутренне перемещенные лица получат выплаты за май и сколько может продлиться задержка с долгом по другим месяцам.

– Мы пытаемся сделать все быстро. Еще будет два или три транша до конца месяца, но я думаю, что мы будем закрывать этим людям долги по выплатам за март-апрель. За май в 20-х числах месяца мы также будем закрывать… Я думаю, что к началу июня мы март, апрель, май по внутренне перемещенным лицам профинансируем, – отметила она в эфире национального телемарафона в пятницу, 20 мая.

Ранее министр соцполитики рассказала, кому и когда отменят выплаты за статус внутренне перемещенных лиц.

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