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Відбудову Київського мосту на Чернігівщині розпочнуть у найближчі тижні – Тимошенко

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Відбудову Київського мосту на Чернігівщині розпочнуть у найближчі тижні – Тимошенко
Фото: Офіс президента

На Чернігівщині готуються до відновлення Київського мосту, який був зруйнований в результаті авіаудару російської армії наприкінці березня. Відбудову споруди здійснюватимуть у декілька етапів, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що на початку війни саме Київським мостом проводили евакуацію громадян та завозили гуманітарні вантажі. Через його руйнацію місто фактично опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

– Міст будемо відбудовувати. Буде наведена понтонна переправа, як тільки знизиться рівень води, бо зараз це зробити неможливо. Сподіваюсь, це станеться за декілька тижнів. Потім почнеться відбудова мосту. Вже є проєкт, є розуміння, що за п’ять місяців активних робіт можна відновити міст, – сказав Тимошенко.

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Київський міст на Чернігівщині / Фото: Офіс президента

Згодом поруч з Київським мостом планують побудувати ще один. Роботи розпочнуть за наявності фінансування.

– Це довга та складна робота, але ми маємо її зробити, щоб чернігівці мали нове, якісне сполучення зі столицею, – додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що з початку війни на Чернігівщині пошкодили та підірвали 23 мости та шляхопроводи.

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