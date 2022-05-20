Вступительная кампания-2022: как подтвердить участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ)
Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о важном этапе для участников Национального мультипредметного теста – о том, как подтвердить свое участие.
Итак, этап подтверждения участия в НМТ продлится до 7 июня 2022 года включительно. Для этого нужно заполнить специальную форму, размещенную на информационной странице во вкладке Подтверждение участия в НМТ.
Для этого нужно:
- выбрать из предложенного перечня сначала страну или регион Украины, затем населенный пункт, в котором или вблизи которого участник планирует находиться в период основной сессии тестирования (18 июля – 4 августа 2022);
- указать свою фамилию и имя;
- правильно ввести результат в соответствующую ячейку, нажать кнопку Принять участие в НМТ.
После этих действий на странице появится информационное сообщение, в котором будет указано, что участник успешно прошел первый этап подтверждения участия в НМТ, а также сообщение об обязательности второго этапа.
Подтверждение участия в основной сессии НМТ будет осуществляться:
с 20 мая по 7 июня;
с 21 июня по 7 июля 2022 года.
Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не смогут подтвердить свое участие в НМТ, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.
На втором этапе участник должен окончательно определиться с выбором города/страны. Для этого с 21 июня по 7 июля 2022 на информационной странице в специальной форме нужно указать название населенного пункта, в котором будет удобно пройти тестирование.
Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить из раздела Место проведения приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место составления НМТ.
Важно внимательнее отнестись к выбору населенного пункта, ведь эта информация позволит Украинскому центру оценки качества образования сформировать сеть временных экзаменационных центров.
Напомним, утвержден перечень населенных пунктов в соответствующих регионах, где в настоящее время ситуация безопасности позволяет провести Национальный мультипредметный тест (НМТ).