Май, 20 в 17:52

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о важном этапе для участников Национального мультипредметного теста – о том, как подтвердить свое участие.

Итак, этап подтверждения участия в НМТ продлится до 7 июня 2022 года включительно. Для этого нужно заполнить специальную форму, размещенную на информационной странице во вкладке Подтверждение участия в НМТ.

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Для этого нужно:

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выбрать из предложенного перечня сначала страну или регион Украины, затем населенный пункт, в котором или вблизи которого участник планирует находиться в период основной сессии тестирования (18 июля – 4 августа 2022);

указать свою фамилию и имя;

правильно ввести результат в соответствующую ячейку, нажать кнопку Принять участие в НМТ.

После этих действий на странице появится информационное сообщение, в котором будет указано, что участник успешно прошел первый этап подтверждения участия в НМТ, а также сообщение об обязательности второго этапа.

Подтверждение участия в основной сессии НМТ будет осуществляться:

с 20 мая по 7 июня; с 21 июня по 7 июля 2022 года.

Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не смогут подтвердить свое участие в НМТ, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.

На втором этапе участник должен окончательно определиться с выбором города/страны. Для этого с 21 июня по 7 июля 2022 на информационной странице в специальной форме нужно указать название населенного пункта, в котором будет удобно пройти тестирование.

Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить из раздела Место проведения приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место составления НМТ.

Важно внимательнее отнестись к выбору населенного пункта, ведь эта информация позволит Украинскому центру оценки качества образования сформировать сеть временных экзаменационных центров.

Напомним, утвержден перечень населенных пунктов в соответствующих регионах, где в настоящее время ситуация безопасности позволяет провести Национальный мультипредметный тест (НМТ).