Вступна кампанія-2022: як підтвердити участь у Національному мультипредметному тесті (НМТ)
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про важливий етап для учасників Національного мультипредметного тесту – про те, як підтвердити свою участь.
Отже, етап підтвердження участі в НМТ триватиме до 7 червня 2022 року включно. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці Підтвердження участі в НМТ.
Для цього потрібно:
- вибрати із запропонованого переліку спочатку країну або регіон України, потім населений пункт, в якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період основної сесії тестування (18 липня – 4 серпня 2022);
- вказати своє прізвище та ім’я;
- правильно ввести результат у відповідну комірку, натиснути кнопку взяти участь в НМТ.
Після цих дій на сторінці з’явиться інформаційне повідомлення, в якому буде зазначено, що учасник успішно пройшов перший етап підтвердження участі в НМТ, а також повідомлення про обов’язковість другого етапу.
Підтвердження участі в основній сесії НМТ здійснюватиметься:
- з 20 травня по 7 червня;
- з 21 червня по 7 липня 2022 року.
Ті випускники, які з 20 травня по 7 червня 2022 року не зможуть підтвердити свою участь в НМТ, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування.
На другому етапі учасник повинен остаточно визначитися з вибором міста/країни. Для цього з 21 червня по 7 липня 2022 року на інформаційній сторінці в спеціальній формі потрібно вказати назву населеного пункту, в якому буде зручно пройти тестування.
Тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити з розділу Місце проведення запрошення-перепустку, де буде вказана дата, час і місце складання НМТ.
Важливо уважніше поставитися до вибору населеного пункту, адже ця інформація дозволить Українському центру оцінки якості освіти сформувати мережу тимчасових екзаменаційних центрів.
Нагадаємо, затверджено перелік населених пунктів у відповідних регіонах, де наразі ситуація безпеки дозволяє провести Національний мультипредметний тест (НМТ).