Травень, 20 в 17:52

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про важливий етап для учасників Національного мультипредметного тесту – про те, як підтвердити свою участь.

Отже, етап підтвердження участі в НМТ триватиме до 7 червня 2022 року включно. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці Підтвердження участі в НМТ.

Для цього потрібно:

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вибрати із запропонованого переліку спочатку країну або регіон України, потім населений пункт, в якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період основної сесії тестування (18 липня – 4 серпня 2022);

вказати своє прізвище та ім’я;

правильно ввести результат у відповідну комірку, натиснути кнопку взяти участь в НМТ.

Після цих дій на сторінці з’явиться інформаційне повідомлення, в якому буде зазначено, що учасник успішно пройшов перший етап підтвердження участі в НМТ, а також повідомлення про обов’язковість другого етапу.

Підтвердження участі в основній сесії НМТ здійснюватиметься:

з 20 травня по 7 червня;

з 21 червня по 7 липня 2022 року.

Ті випускники, які з 20 травня по 7 червня 2022 року не зможуть підтвердити свою участь в НМТ, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування.

На другому етапі учасник повинен остаточно визначитися з вибором міста/країни. Для цього з 21 червня по 7 липня 2022 року на інформаційній сторінці в спеціальній формі потрібно вказати назву населеного пункту, в якому буде зручно пройти тестування.

Тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити з розділу Місце проведення запрошення-перепустку, де буде вказана дата, час і місце складання НМТ.

Важливо уважніше поставитися до вибору населеного пункту, адже ця інформація дозволить Українському центру оцінки якості освіти сформувати мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

Нагадаємо, затверджено перелік населених пунктів у відповідних регіонах, де наразі ситуація безпеки дозволяє провести Національний мультипредметний тест (НМТ).