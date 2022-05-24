В яких школах відновиться навчання 1 вересня: у МОН назвали головну вимогу
Новий навчальний рік 2022-2023 в Україні розпочнеться 1 вересня в очному режимі лише у тих школах, які забезпечені бомбосховищами, повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.
– Ми опрацьовуємо механізми, за якими 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Але треба бути реалістами – все залежить від безпекової ситуації в країні. Дякуючи ЗСУ, ми сподіваємось, що 1 вересня діти підуть у школи, – наголосив він.
За його словами, зараз МОН проводить аудит шкіл на наявність бомбосховищ.
– Відповідно, за нашими планами, відкриються ті школи, які оснащені бомбосховищами, – уточнив Вітренко, але не зміг сказати, скільки на сьогодні в Україні таких шкіл, дані будуть приблизно за тиждень.
Заступник міністра освіти та науки також повідомив, що на сьогодні внаслідок ворожих обстрілів постраждало 1,6 тис. навчальних закладів, понад 100 з яких зруйновані вщент.
Щодо дитячих садків – вони вже працюють у багатьох регіонах, а безпекою в цих виховних закладах більше опікуються місцева влада та територіальні громади, пояснив Вітренко.
– До цього бомбосховищ у садочках не було. Ми й подумати не могли, що ворог на нас так підступно нападе. І будували систему освіти таким чином, щоб діти отримували найкраще і навіть не думали про війну. Тому зараз моніторимо ситуацію, складаємо перелік дитсадків, які можна облаштувати під вимоги безпеки дітей, – наголосив представник МОН.