В яких школах відновиться навчання 1 вересня: у МОН назвали головну вимогу

Травень, 24 в 19:16

Новий навчальний рік 2022-2023 в Україні розпочнеться 1 вересня в очному режимі лише у тих школах, які забезпечені бомбосховищами, повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

– Ми опрацьовуємо механізми, за якими 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Але треба бути реалістами – все залежить від безпекової ситуації в країні. Дякуючи ЗСУ, ми сподіваємось, що 1 вересня діти підуть у школи, – наголосив він.

За його словами, зараз МОН проводить аудит шкіл на наявність бомбосховищ.

– Відповідно, за нашими планами, відкриються ті школи, які оснащені бомбосховищами, – уточнив Вітренко, але не зміг сказати, скільки на сьогодні в Україні таких шкіл, дані будуть приблизно за тиждень.

Заступник міністра освіти та науки також повідомив, що на сьогодні внаслідок ворожих обстрілів постраждало 1,6 тис. навчальних закладів, понад 100 з яких зруйновані вщент.

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Щодо дитячих садків – вони вже працюють у багатьох регіонах, а безпекою в цих виховних закладах більше опікуються місцева влада та територіальні громади, пояснив Вітренко.