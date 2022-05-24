Несут значительные потери: Буданов рассказал, кто из российской элиты против войны в Украине

Май, 24 в 13:14

В российской политической и бизнес-элите преимущественно выступают против полномасштабной войны на территории Украины. Подобные разговоры продолжаются между российским бизнесом и силовиками, а также между бизнесом и политиками.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что сейчас известно о трех категориях людей, мнения которых разделились.

– Могу категориями назвать. Военные – большинство выступают за войну. Однако они не горят желанием продолжать боевые действия из-за значительных потерь. Сколько бы ни лгала пропаганда, а вот военные знают, какие у них реальные потери, — подчеркнул Кирилл Буданов.

По его словам, во вторую категорию можно привлечь специальные службы России, которые хотели скрыть свои провалы. Они пытались скрыть огромные растраты страны-агрессора.

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— Вторая категория – это специальные службы России. Определенное количество из них изначально выступало за эту “операцию” для того, чтобы скрыть огромные растраты. Все это были значительные средства. Чтобы скрыть свои провалы, они тоже выступали за начало боевых действий. Война все спишет, никто не сможет понять, было ли это российское подполье или нет, — считает начальник управления украинской разведки.

Российские спецслужбы были убеждены в том, что войска РФ смогут взять Киев через три дня, а на 10-й день вообще завершат оккупацию Украины. Однако их мечта не удалась, заверил начальник управления разведки Минобороны.

Против полномасштабной войны в Украине выступают представители российского бизнеса, силовики и политики. Однако они не решаются открыто говорить об этом президенту страны-агрессора России Владимиру Путину.

– Бизнес четко понимает потери. Они выступают против и хотят все прекратить. Они против тех зверств, которые здесь совершили российские солдаты. Они теряют огромные деньги, поэтому выступают против. Однако открыто они не решаются об этом говорить именно Путину. Между собой такие разговоры ведутся. Такие разговоры продолжаются даже между бизнесом и силовиками, между бизнесом и политиками. Это все есть, – подчеркнул Кирилл Буданов.

Российский олигарх Роман Абрамович причастен к переговорам между Украиной и страной-агрессором. Кирилл Буданов отметил, что его роль заключается только в коммуникации нашего государства с российской стороной.