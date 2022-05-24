Зазнають значних втрат: Буданов розповів, хто з російської еліти проти війни в Україні

Травень, 24 в 13:14

У російській політичній та бізнесовій еліті переважно виступають проти повномасштабної війни на території України. Подібні розмови тривають навіть між російським бізнесом і силовиками, а також між бізнесом і політиками.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що зараз відомо про три категорії людей, думки яких розділились.

– Можу категоріями назвати. Військові — більшість виступають за війну. Проте вони не горять бажанням продовжувати бойові дії через значні втрати. Хоч би скільки брехала пропаганда, а от саме військові знають, які у них реальні втрати, – наголосив Кирило Буданов.

За його словами, до другої категорії можна залучити спеціальні служби Росії, які хотіли приховати свої провали. Вони намагались приховати величезні розтрати країни-агресора.

Зараз дивляться

– Друга категорія – це спеціальні служби Росії. Певна кількість із них спочатку виступала за цю “операцію” для того, щоб приховати величезні розтрати. Це все були значні кошти. Щоб приховати свої провали, вони теж виступали за початок бойових дій. Війна все спише, ніхто не зможе зрозуміти, чи було це російське підпілля, чи ні, – вважає начальник управління української розвідки.

Російські спецслужби були переконаними у тому, що війська РФ зможуть взяти Київ за три дні, а на 10-й день взагалі завершать окупацію України. Проте їхня мрія не вдалася, запевнив начальник управління розвідки Міноборони.

Проти повномасштабної війни в України виступають представники російського бізнесу, силовики та політики. Проте вони не наважуються відкрито говорити про це президенту країни-агресора Росії Володимиру Путіну.

– Бізнес чітко розуміє втрати. Вони виступають абсолютно проти та хочуть все припинити. Вони проти тих звірств, які тут зробили російські солдати. Вони втрачають величезні гроші, тому виступають проти. Проте відкрито вони не наважуються про це говорити саме Путіну. Між собою такі розмови ведуться. Такі розмови тривають навіть між бізнесом і силовиками, між бізнесом і політиками. Це все є, – наголосив Кирило Буданов.

Російський олігарх Роман Абрамович причетний до переговорів між Україною та країною-агресором. Кирило Буданов зазначив, що його роль полягає лише у комунікації нашої держави з російською стороною.