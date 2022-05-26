Май, 26 в 12:12

С начала полномасштабной войны в Украине резко ухудшилось отношение к стране-агрессору: сейчас более 90% украинцев плохо относятся к РФ.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 13-18 мая 2022 года.

Так, 92% граждан плохо относятся к стране-агрессору России. И только 2% опрошенных заявили, что, несмотря на все, хорошо относятся к РФ.

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– Важно понимать, что 2% – это около 500 тыс. человек. То есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно сохраняет, несмотря на очевидные факты, положительное отношение к агрессору, — отмечают социологи.

Еще 6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Социологи обращают внимание на то, что за последние три года до полномасштабного вторжения войск РФ происходило постепенное снижение позитивного отношения к РФ среди украинцев. В то же время, еще в начале февраля 2022 года 34% населения Украины заявляли, что хорошо относятся к РФ (по данным социологов, это в основном было связано с восприятием России как “обычных россиян”).

Сейчас же произошло кардинальное изменение взглядов: 80% заявлявших о хорошем отношении к РФ теперь плохо относятся к агрессору. Среди тех, кто имел неопределенное отношение к РФ, 97% сейчас относятся к ней плохо.

– Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к России, хотя еще 12% решили сейчас ответить “не определились”, — уточнили социологи.

Среди тех, кто и раньше имел плохое отношение к РФ, 97% сохраняют такую позицию, а 3% выбрали вариант “трудно сказать”.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство граждан плохо относятся к РФ: в частности, на Юге – 90%, на Востоке – 85%. В начале февраля 2022 года в южных и восточных регионах Украины хорошо относились к России 45% и 53% респондентов.

Немного больше людей (4%) продолжают хорошо относиться к РФ на Востоке Украины.

Что касается граждан, проживающих на временно оккупированных после 24 февраля территориях, то абсолютное большинство (82%) негативно относятся к стране-агрессору, и только 6% – положительно.

В ходе опроса социологи также поинтересовались, какие эмоции у украинцев вызывает развязанная Россией полномасштабная война (можно было выбрать до трех ответов).

Выяснилось, что 53% украинцев испытывают гнев, возмущение, ненависть, отвращение; 52% – гордость за Украину и украинскую армию; 38% – тревогу, страх, ужас; 19% – шок; 7% – подавленность, оцепенение.

Соцопрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Речь идет о гражданах, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых украинскими властями до 24 февраля 2022 года).

Обычно статистическая погрешность такой выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. В то же время в КМИС объяснили, что в условиях полномасштабной войны учитывалось также определенное систематическое отклонение, но результаты все равно репрезентативны.

Согласно недавнему опросу КМИС, 82% украинцев считают недопустимыми какие-либо территориальные уступки для достижения мира. Во всех регионах Украины большинство населения выступает против таких уступок.

Фото: КМИС