Травень, 26 в 12:12

Від початку повномасштабної війни в Україні різко погіршилося ставлення до країни-агресора: зараз понад 90% українців погано ставляться до РФ.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 13-18 травня 2022 року.

Так, 92% громадян погано ставляться до країни-агресора Росії. І лише 2% опитаних заявили, що попри все добре ставляться до РФ.

Зараз дивляться

– Важливо розуміти, що 2% – це близько 500 тис. осіб. Тобто достатньо суттєва кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає попри очевидні факти позитивне ставлення до агресора, – зазначають соціологи.

Ще 6% респондентів не змогли відповісти на це запитання.

Соціологи звертають увагу на те, що протягом останніх трьох років до повномасштабного вторгнення військ РФ відбувалося поступове зниження позитивного ставлення до РФ серед українців. Водночас ще на початку лютого 2022 року 34% населення України заявляли, що добре ставляться до РФ (за даними соціологів, це переважно було пов’язано зі сприйняттям Росії як “звичайних росіян”).

Зараз же відбулася кардинальна зміна поглядів: 80% тих, хто заявляв про добре ставлення до РФ, тепер погано ставляться до агресора. Серед тих, хто мав невизначене ставлення до РФ, 97% зараз ставляться до неї погано.

– Менше ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти “не визначилися”, – уточнили соціологи.

Серед тих, хто і раніше мав погане ставлення до РФ, 97% зберігають таку позицію, а 3% обрали варіант “важко сказати”.

У всіх регіонах України абсолютна більшість громадян погано ставляться до РФ: зокрема, на Півдні – 90%, на Сході – 85%. На початку лютого 2022 року в південних та східних регіонах України добре ставилися до Росії 45% і 53% респондентів.

Відносно найбільше продовжують добре ставитися до РФ на Сході України (4%).

Стасовно громадян, які проживають на тимчасово окупованих після 24 лютого територіях, то абсолютна більшість (82%) негативно ставляться до країни-агресора, і лише 6% – позитивно.

Під час опитування соціологи також поцікавилися, які емоції в українців викликає розв’язана Росією повномасштабна війна (можна було обрати до трьох відповідей).

З’ясувалося, що 53% українців відчувають гнів, обурення, ненависть, відразу; 52% – гордість за Україну та українську армію; 38% – тривогу, страх, жах; 19% – шок; 7% – пригніченість, заціпеніння.

Соцопитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом було опитано 2 000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму. Йдеться про громадян, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися українською владою до 24 лютого 2022 року).

Зазвичай статистична похибка такої вибірки не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%. Водночас у КМІС пояснили, що в умовах повномасштабної війни враховувалося також певне систематичне відхилення, але результати все одно є репрезентативними.

Згідно з нещодавнім опитуванням КМІС, 82% українців вважають неприпустимими жодні територіальні поступки задля досягнення миру. У всіх регіонах України більшість населення виступає проти таких поступок.

Фото: КМІС