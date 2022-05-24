Май, 24 в 14:47

82% украинцев считают недопустимыми никакие территориальные уступки для достижения мира.

Таковы результаты всеукраинского опроса общественного мнения Омнибус от Киевского международного института социологии (КМИС).

По словам социологов, только 10% из 2 тыс. опрошенных респондентов считают, что можно отказаться от определенных территорий для достижения мира и сохранения независимости.

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Не определились с позицией по этому вопросу 8% украинцев.

– Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, где сейчас идут интенсивные бои, 68% опрошенных – против уступок (готовы к уступкам – всего 19%). На Юге против уступок 83%, а готовы – всего 9%, – отмечают в КМИС.

– Важно отметить, что среди респондентов, которые сейчас проживают на оккупированных территориях, 77% – против любых территориальных уступок (готовы к уступкам – 18%). В то же время 82% из тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, – против любых уступок (за уступки – только 5%), – добавляют в Киевском международном институте социологии.

Представители КМИС методом телефонного интервью 13-18 мая опросили 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины.

В выборку не причисляли жителей временно оккупированного Крыма, ОРЛДО, а также граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 90-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: КМИС