УПЦ скликала збори у монастирі Феофанія щодо відокремлення від МП

Травень, 27 в 14:34

Через три місяці після початку повномасштабної війни Росії проти України УПЦ Московського патріархату зібралося на дискусію щодо свого майбутнього: або залишити все як є, або почати рух до автокефалії.

Сьогодні, 27 травня, у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанія у Києві під головуванням голови УПЦ МП митрополита Онуфрія розпочалися представницькі збори за участю майже всіх єпископів, представників кліру, чернечих та мирян.

Пресслужба УПЦ МП повідомляє, що збори проводяться відповідно до рішення Синоду цієї церкви від 12 травня.

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Основною метою зборів є пропозиції щодо зміни статусу церкви через підтримку керівництва Московського патріархату російського вторгнення в Україну.

Експерти припускають, що за підсумками зборів можуть скликати Архієрейський собор УПЦ МП, який ухвалить остаточне рішення щодо зміни статусу церкви. За даними Асоціації православних експертів РПЦ, від підготовки зборів усунули керуючого справами УПЦ МП митрополита Антонія, який має репутацію прихильника курсу збереження канонічних зв’язків з МП.

Водночас розширені збори не є органом, передбаченим Статутом УПЦ МП. За складом учасників та порядком їхнього обрання вони нагадують помісний Собор цієї церкви, проте не мають жодних канонічних повноважень.

Також, на думку спостерігачів, те, що збори відбуваються у монастирі Феофанія, а не в Києво-Печерській лаврі, може свідчити про прагнення організаторів форуму до максимальної незалежності від промосковських груп у цій церкві.

24 травня відбулося засідання Священного Синоду ПЦУ, на якому було вирішено утворити у складі релігійного об’єднання Української православної церкви (ПЦУ) релігійну організацію Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, а саме чоловічий монастир ПЦУ.

Митрополит ПЦУ Епіфаній має звернутися до Кабміну з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої лаври та окремих її приміщень у користування для здійснення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ.

Джерело: УПЦ

Фото: УПЦ