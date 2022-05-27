Май, 27 в 10:32

Уже больше двух месяцев в Украине длится война. И хотя бойцы ВСУ героически держат оборону и уничтожают врага, несущего невероятно большие потери, наши воины тоже, к сожалению, гибнут.

Семьям погибших украинских военнослужащих предусмотрены выплаты от государства, которые утвердил Кабинет министров Украины еще в начале войны. Подробнее об этом Фактам ICTV рассказал юрист Ario Law Firm Антон Диденко.

— Установлено, что семьям погибших военнослужащих выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, — разъясняет юрист.

Закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей предусматривает, что получить материальную помощь могут как члены семьи погибшего, так и родители и находившиеся на содержании военнослужащего лица.

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Если кто-нибудь из них откажется получать свою долю, она будет распределена между остальными членами семьи.

Какие документы нужны, чтобы получить помощь от государства в случае гибели военнослужащего

Список документов может отличаться в зависимости от того, кто именно из членов семьи представляет соответствующее заявление. В то же время полный список определен п. 10 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 25 декабря 2013 г. № 975.

Подается:

заявление каждого совершеннолетнего члена семьи, родителей и иждивенцев погибшего (умершего), которые имеют право на получение помощи, а в случае наличия несовершеннолетних детей – другого родителя, опекунов или попечителей детей о выплате единовременной денежной помощи;

выписка из приказа об исключении погибшего военнослужащего из списков личного состава воинской части (подразделения, органа);

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

К заявлению прилагаются копии:

документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах гибели;

свидетельства смерти военнослужащего;

свидетельства о рождении военнослужащего;

свидетельства о браке;

документов, удостоверяющих личность членов семьи;

свидетельства рождения ребенка;

документа, удостоверяющего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

решение об установлении над ребенком опеки или попечительства;

решение суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего;

решение военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи смерти.

Окончательный перечень документов следует определять, исходя из конкретной ситуации.

Можно ли получить разовую помощь за погибшего, если он погиб при исполнении своих служебных обязанностей (750 мин. з\п), и помощь, определенную Кабинетом министров (15 млн)

Законами предусмотрены выплаты семье погибших военнослужащих:

согласно ст. 16-18 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и

членов их семей от 500 до 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января;

членов их семей от 500 до 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января; согласно постановлению КМУ №168 от 28.02.2022 в сумме 15 млн грн.

В то же время аб. 2 п. 2 указанного постановления КМУ № 168 от 28.02.2022 четко урегулировано, что если семья погибшего одновременно имеет право на получение одноразовой денежной помощи, предусмотренной этим постановлением, и единовременной денежной помощи или компенсационной выплаты, установленных другими актами законодательства, осуществляется одна из таких выплат по выбору.

То есть лицо должно выбрать один из видов выплат, наиболее удовлетворяющий его потребности.

Кто получает выплаты: семья (жена, дети) или родители

Единовременное пособие оплачивается равными частями всем лицам, имеющим право на его получение. Право на получение имеют члены семьи, родители и иждивенцы погибшего (умершего) военнослужащего.

В круг членов семьи военнослужащего входят его жена или муж, их дети и родители. К членам семьи могут быть отнесены и другие лица при условии совместного проживания и ведения совместного хозяйства (гражданский брак).

Если погибший не был в браке, но у него есть дети. Получат ли они компенсацию

Да, дети относятся к членам семьи независимо от наличия брачных отношений со вторым из родителей.

Как доказать, что человек, не являющийся членом семьи погибшего, находился на его содержании

Доказательством таких правоотношений может выступать или нотариально удостоверенный документ (в частности договор), который предусматривал обязанность умершего по содержанию другого лица, или решение суда об установлении факта нахождения лица на содержании погибшего.

Что касается судебного разбирательства дел об установлении факта пребывания на иждивении, они рассматриваются судом по заявлению заинтересованного лица в порядке отдельного производства.

Доказательствами факта пребывания на иждивении в суде могут быть разные материалы, и закон не устанавливает исчерпывающий их перечень. Установление факта нахождения лица на иждивении умершего возможно при условии, если оказываемая помощь была для заявителя постоянным и основным источником средств к существованию.

Доказательством этого в суде могут выступать справки органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных организаций, свидетельские показания и т. д.

В общем закон не определяет исчерпывающего перечня таких доказательств, но согласно установившейся практике, целесообразно получить справку органа местного самоуправления (письмо или справку в произвольной форме).

Какая сумма выплачивается при ранении с потерей трудоспособности

Получение военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, предусматривает выплату пособия в размере 50 или 70-кратного прожиточного минимума (в зависимости от обстоятельств получения и последствия).

Если речь идет о потере трудоспособности с получением статуса инвалида, то в зависимости от степени инвалидности и обстоятельств получения ранения (контузии, травмы или увечья) или заболевания, такой размер выплаты может составлять от 70-кратного до 400-кратного прожиточного минимума.

Какие документы нужны для получения помощи

Перечень документов определен п. 11 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 25 декабря 2013 г. №975.

Подается:

заявление о выплате единовременного денежного пособия в связи с установлением инвалидности или

частичной потери трудоспособности без установления инвалидности;

частичной потери трудоспособности без установления инвалидности; заверенная копия справки в акте осмотра медико-социальной экспертной комиссией.

Добавляется копия:

постановления соответствующей военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания;

документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья), в частности о том, что оно не связано с совершением лицом уголовного или административного правонарушения, не является следствием совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или умышленного причинения телесного повреждения;

документа, удостоверяющего личность, с данными о фамилии, имени и отчестве лица и о регистрацию места жительства;

документа, удостоверяющего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков.

В каком банке можно получить помощь

Согласно п. 14 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 25 декабря 2013 г. № 975, единовременная денежная помощь выплачивается лицу путем перечисления средств уполномоченным органом на счет в учреждении банка, указанного получателем выплаты. То есть банк определяется по заявлению получателя.

Как получить средства на депозитных счетах погибшего, если нет завещания

Согласно закону, получить право собственности на имущество умершего лица возможно только в порядке наследования.

Деньги являются имуществом, а потому принципиально ничем в контексте перехода прав к наследникам не отличаются от другого имущества, например, недвижимости. Наследование может совершаться как по завещанию, так и по закону при отсутствии последнего.

В то же время нотариус, открывающий наследственное дело, в силу закона обязан собрать информацию о составе наследства умершего. Кроме того, нотариус имеет право получить информацию о депозитах умершего лица, несмотря на статус банковской тайны для такой информации.

Следовательно, именно на нотариуса возложена обязанность направить запрос в банковское учреждение или учреждения о получении информации о депозитах умершего лица.

Сейчас многие выехали из мест, где состояли на учете погибшие воины. Можно ли подать документы на выплату онлайн

К сожалению, действующий Порядок, утвержденный постановлением КМУ от 25 декабря 2013 г. № 975, подачу документов в режиме онлайн не предусматривает. Поэтому, по нашему мнению, представление заявления следует осуществлять лично в воинскую часть или центр предоставления административных услуг в соответствии с местожительством.