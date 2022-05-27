Травень, 27 в 10:32

Уже понад два місяці в Україні триває війна. І хоч бійці ЗСУ героїчно тримають оборону та знищують ворога, який зазнає неймовірно великих втрат, наші воїни теж, на жаль, гинуть.

Сім’ям загиблих українських військовослужбовців передбачені виплати від держави, які затвердив Кабінет міністрів України ще на початку війни. Детальніше про це Фактам ICTV розповів юрист Ario Law Firm Антон Діденко.

– Встановлено, що сім’ям загиблих військовослужбовців виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, – роз’яснює юрист.

Закон Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей передбачає, що отримати матеріальну допомогу можуть як члени сім’ї загиблого, так і батьки та особи, що перебували на утриманні військовослужбовця. Якщо хтось із них відмовиться отримувати свою частку, вона буде розподілена між рештою членів сім’ї.

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Які документи потрібні, щоб отримати допомогу від держави у разі загибелі військовослужбовця

Перелік документів може відрізнятися залежно від того, хто саме із членів родини подає відповідну заяву. Водночас повний перелік визначено п. 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 25 грудня 2013 р. № 975.

Подається:

заява кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги, а у разі наявності неповнолітніх дітей – іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги;

витяг з наказу про виключення загиблого військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

До заяви додаються копії:

документа, що свідчить про причини та обставини загибелі;

свідоцтва про смерть військовослужбовця;

свідоцтва про народження військовослужбовця;

свідоцтва про шлюб;

документів, що посвідчують особу членів сім’ї;

свідоцтва про народження дитини;

документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

рішення про встановлення над дитиною опіки або піклування;

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого;

рішення військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті.

Остаточний перелік документів потрібно визначати, виходячи з конкретної ситуації.

Чи можна отримати разову допомогу за загиблого, якщо він загинув під час виконання своїх службових обов’язків (750 мін. з\п), та допомогу, визначену Кабінетом міністрів (15 млн)

Наразі законами передбачені виплати родині загиблих військовослужбовців:

згідно зі ст. 16-18 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 500 до 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

згідно з постановою КМУ № 168 від 28.02.2022 у сумі 15 млн грн.

Водночас аб. 2 п. 2 вказаної постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 чітко врегульовано, що якщо сім’я загиблої особи одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких виплат за її вибором.

Тобто особа повинна вибрати один із видів виплат, який найбільш задовольняє її потреби.

Хто отримує виплати: родина (жінка, діти) чи батьки

Одноразова грошова допомога сплачується рівними частинами всім особам, що мають право на її отримання. Право на отримання мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця.

До кола членів сім’ї військовослужбовця належать його дружина чи чоловік, їхні діти і батьки. До кола членів сім’ї можуть бути віднесені й інші особи за умови спільного проживання і ведення спільного господарства (громадянський шлюб).

Якщо загиблий не був у шлюбі, але має дітей. Чи отримають вони компенсацію

Так, діти належать до кола членів сім’ї незалежно від наявності шлюбних стосунків із другим з їх батьків.

Як довести, що людина, яка не є членом родини загиблого, перебувала на його

утриманні

Доказом таких правовідносин може виступати або нотаріально посвідчений документ (зокрема договір), який передбачав обов’язок померлого із утримання іншої особи, або рішення суду про встановлення факту перебування особи на утриманні загиблого.

Що стосується судового розгляду справ про встановлення факту перебування на утриманні, вони розглядаються судом за заявою заінтересованої особи в порядку окремого провадження.

Доказами факту перебування на утриманні в суді можуть бути різні матеріали, і закон не встановлює вичерпного їх переліку.

Встановлення факту перебування особи на утриманні померлого можливе за умови, якщо допомога, яка надавалась, була для заявника постійним і основним джерелом засобів для існування.

Доказом цього в суді можуть виступати довідки органів місцевого самоврядування або житлово-експлуатаційних організацій, показання свідків тощо. Загалом закон не визначає вичерпного переліку таких доказів, але, згідно з усталеною практикою, доцільно отримати довідку органу місцевого самоврядування (лист або довідка в довільній формі).

Яка сума виплачується під час поранення, що призвело до втрати працездатності

Отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, передбачає виплату допомоги в розмірі 50 або 70-кратного прожиткового мінімуму (залежно від обставин отримання та наслідків).

Якщо йдеться про втрату працездатності з отриманням статусу інваліда, то залежно від ступеня інвалідності та обставин отримання поранення (контузії, травми або каліцтва) або захворювання, такий розмір виплати може становити від 70-кратного до 400-кратного прожиткового мінімуму.

Які документи потрібні для отримання допомоги

Перелік документів визначений п. 11 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 25 грудня 2013 р. № 975.

Подається:

заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку зі встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

завірена копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією.

Додається копія:

постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане зі вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення, не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;

документа, що посвідчує особу, з даними про прізвище, ім’я та по батькові особи і про реєстрацію місця проживання;

документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

В якому банку можна отримати допомогу

Згідно з п. 14 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 25 грудня 2013 р. № 975, одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначеного одержувачем виплати. Тобто банк визначається за заявою одержувача.

Як отримати кошти на депозитних рахунках загиблого, якщо немає

заповіту

Згідно із законом, отримати право власності на майно померлої особи можливо лише в порядку спадкування.

Гроші є майном, а тому принципово нічим у контексті переходу прав до спадкоємців не відрізняються від іншого майна, наприклад, нерухомості. Спадкування може відбуватися як за заповітом, так і за законом за відсутності останнього.

Водночас нотаріус, що відкриває спадкову справу, зобов’язаний зібрати інформацію щодо складу спадщини померлого. Крім того, нотаріус має право отримати інформацію про депозити померлої особи попри статус банківської таємниці для такої інформації. Отже, саме на нотаріуса покладено обов’язок направити запит до банківської установи чи установ щодо отримання інформації про депозити померлої особи.

Зараз багато людей виїхало з місць, де перебували на обліку загиблі воїни. Чи можна подати документи на виплати онлайн

На жаль, чинний Порядок, затверджений постановою КМУ від 25 грудня 2013 р. № 975, подання документів у режимі онлайн не передбачає. Тому, на нашу думку, подання заяви варто здійснювати особисто до військової частини або центру надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання.