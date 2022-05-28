Оккупанты запустили цементные и бетонные заводы в Херсонской области
Российские захватчики продолжают укреплять свою оборону в южных областях Украины.
– Чтобы обеспечить себя строительными материалами, оккупанты запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов.
Также ради собственной обороны они срывают плиты с дорог, – сообщают в Оперативном командовании Юг.
Военные РФ подтянули на территорию Херсонской области:
- эшелон из ориентировочно 30 пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62,
- автомобильную технику,
- боевые бронированные машины,
- реактивные системы залпового огня.
Согласно данным ОК Юг, враг нанес пять ударов вертолетами Ми-8 по позициям украинских военных.
Следующую атаку России тремя вертолетами ВСУ сорвали.
– Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной две вражеские ракеты типа “воздух – воздух” самоликвидировались.
Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29, – сообщают в Оперативном командовании.
По результатам контратак украинских военных, армия РФ потеряла:
- 63 военных,
- три современных танка Т-72,
- пять единиц бронированной техники,
- две единицы автомобильной техники,
- реактивную систему залпового огня Град,
- самоходную артиллерийскую установку,
- самолет,
- шесть вертолетов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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