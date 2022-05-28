Российские захватчики продолжают укреплять свою оборону в южных областях Украины.

Также ради собственной обороны они срывают плиты с дорог, – сообщают в Оперативном командовании Юг.

– Чтобы обеспечить себя строительными материалами, оккупанты запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов.

Военные РФ подтянули на территорию Херсонской области:

Согласно данным ОК Юг, враг нанес пять ударов вертолетами Ми-8 по позициям украинских военных.

Следующую атаку России тремя вертолетами ВСУ сорвали.

– Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной две вражеские ракеты типа “воздух – воздух” самоликвидировались.

Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29, – сообщают в Оперативном командовании.