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Факты / Украина

Оккупанты запустили цементные и бетонные заводы в Херсонской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Цементний завод
Фото: Depositphotos

Российские захватчики продолжают укреплять свою оборону в южных областях Украины.

– Чтобы обеспечить себя строительными материалами, оккупанты запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов.

Также ради собственной обороны они срывают плиты с дорог, – сообщают в Оперативном командовании Юг.

Военные РФ подтянули на территорию Херсонской области:

  • эшелон из ориентировочно 30 пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62,
  • автомобильную технику,
  • боевые бронированные машины,
  • реактивные системы залпового огня.

Согласно данным ОК Юг, враг нанес пять ударов вертолетами Ми-8 по позициям украинских военных.

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Следующую атаку России тремя вертолетами ВСУ сорвали.

– Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной две вражеские ракеты типа “воздух – воздух” самоликвидировались.

Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29, – сообщают в Оперативном командовании.

По результатам контратак украинских военных, армия РФ потеряла:

  • 63 военных,
  • три современных танка Т-72,
  • пять единиц бронированной техники,
  • две единицы автомобильной техники,
  • реактивную систему залпового огня Град,
  • самоходную артиллерийскую установку,
  • самолет,
  • шесть вертолетов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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