Май, 28 в 23:21

Предварительные результаты опроса граждан Украины в приложении Дія демонстрируют, что более 61% населения поддерживает свободное обращение оружия для личной защиты, когда противниками такой инициативы выступают более 20% населения.

Как следует из информации об опросе, проголосовать можно до 1 июня.

По состоянию на 23.00 28 мая в приложении Дія проголосовали более 1,243 млн. граждан Украины.

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18,88% проголосовали за вариант “Для специальных нужд”

61,05% — “Для личной защиты”

20,07% – “Я против”.

Перед голосованием украинцам предлагается посмотреть видеообращение министра внутренних дел Дениса Монастырского, разъясняющего каждый из вариантов. Так, относительно первого варианта “Для специальных нужд”, то подразумевается ограниченное обращение огнестрельного оружия, предусматривающее, что оружие будут иметь все граждане, соответствующие закону. Впрочем, ношение оружия с собой будет запрещено, его можно будет хранить только дома или использовать в тирах/стрельбищах.

Вторым вариантом “Для личной защиты” предусмотрено свободное обращение огнестрельного оружия, что легализацию ношения оружия в общественных местах.

Третий вариант “Я против” предполагает отказ от обращения оружия среди гражданского населения в любом виде.

Опрос является официальным запросом от правительства к населению, чтобы установить общественное мнение. Отметим, что результаты опроса не будут означать принятие соответствующих решений на законодательном уровне, но будут носить рекомендательный характер.

Напомним, накануне войны, 23 февраля, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона, разрешающий оборот огнестрельного оружия среди гражданского населения для личной защиты. За соответствующее решение тогда проголосовали 274 народных депутата.