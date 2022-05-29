Травень, 28 в 23:21

Попередні результати опитування громадян України в додатку Дія демонструють, що понад 61% населення підтримує вільний обіг зброї для особистого захисту, коли противниками такої ініціативи виступають понад 20% населення.

Як випливає з інформації про опитування, проголосувати можна до 1 червня.

Станом на 23.00 28 травня в додатку Дія проголосували понад 1,243 млн громадян України.

Зараз дивляться

18,88% проголосували за варіант “Для спеціальних потреб”

61,05% – “Для особистого захисту”

20,07% – “Я проти”.

Перед голосуванням українцям пропонується переглянути відеозвернення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який роз’яснює кожен з варіантів. Так, щодо першого варіанту “Для спеціальних потреб”, то мається на увазі обмежений обіг вогнепальної зброї, що передбачає, що зброю матимуть усі громадяни, які відповідають закону. Втім носіння зброї з собою буде заборонене, її можна буде зберігати лише вдома чи використовувати в тирах/стрільбищах.

Другим варіантом “Для особистого захисту” передбачено вільний обіг вогнепальної зброї, що легалізацію носіння зброї в громадських місцях.

Третій варіант “Я проти” передбачає відмову від обігу зброї серед цивільного населення в будь-якому вигляді.

Опитування є офіційним запитом від уряду до населення, щоб встановити громадську думку. Зазначимо, що результати опитування не будуть означати ухвалення відповідних рішень на законодавчому рівні, втім матимуть рекомендаційний характер.

Нагадаємо, напередодні війни, 23 лютого, Верховна Рада України підтримала в першому читанні проєкт закону, що дозволяв обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення для особистого захисту. За відповідне рішення тоді проголосували 274 народних депутати.