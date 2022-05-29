Май, 29 в 18:16

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал особой циничностью то, что некоторые одесситы водят своих детей отдыхать на заминированные пляжи, рискуя тем самым и своим, и их жизнью и здоровьем.

Об этом Братчук сказал в эфире национального телемарафона в воскресенье, 29 мая.

Спикер ОВА призвал жителей и гостей города “не переходить в когорту так называемых бессмертных”, и подчеркнул, что минная опасность все еще актуальна.

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Он добавил, что акватория и побережье Черного моря заминированы не только в самой Одессе, но и во всей области.