Особая циничность: одесситов призывают перестать водить детей на заминированные пляжи
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал особой циничностью то, что некоторые одесситы водят своих детей отдыхать на заминированные пляжи, рискуя тем самым и своим, и их жизнью и здоровьем.
Об этом Братчук сказал в эфире национального телемарафона в воскресенье, 29 мая.
Спикер ОВА призвал жителей и гостей города “не переходить в когорту так называемых бессмертных”, и подчеркнул, что минная опасность все еще актуальна.
Он добавил, что акватория и побережье Черного моря заминированы не только в самой Одессе, но и во всей области.
– Я надеюсь, что в ближайшее время – юристы над этим уже работают – соответствующие положения законодательства позволят привлечь человека к ответственности за такие действия. Ведь речь идет не только о нарушении условий военного положения, общественного порядка, но и о том, что сегодня власти, областные и городские, пытаются максимально спасти людей. Это без преувеличения. Мне бы очень не хотелось, извините, чтобы руки, ноги и головы одесситов, или других желающих загорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря, – сказал Братчук.