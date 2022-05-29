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Факты / Украина / Общество

Особая циничность: одесситов призывают перестать водить детей на заминированные пляжи

Анастасия Гевко, редактор ленты
Особая циничность: одесситов призывают перестать водить детей на заминированные пляжи
Фото: Pexels

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал особой циничностью то, что некоторые одесситы водят своих детей отдыхать на заминированные пляжи, рискуя тем самым и своим, и их жизнью и здоровьем.

Об этом Братчук сказал в эфире национального телемарафона в воскресенье, 29 мая. 

Спикер ОВА призвал жителей и гостей города “не переходить в когорту так называемых бессмертных”, и подчеркнул, что минная опасность все еще актуальна. 

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Он добавил, что акватория и побережье Черного моря заминированы не только в самой Одессе, но и во всей области.

– Я надеюсь, что в ближайшее время – юристы над этим уже работают – соответствующие положения законодательства позволят привлечь человека к ответственности за такие действия. Ведь речь идет не только о нарушении условий военного положения, общественного порядка, но и о том, что сегодня власти, областные и городские, пытаются максимально спасти людей. Это без преувеличения. Мне бы очень не хотелось, извините, чтобы руки, ноги и головы одесситов, или других желающих загорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря, – сказал Братчук. 

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