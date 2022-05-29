Особлива цинічність: одеситів закликають перестати водити дітей на заміновані пляжі
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук назвав особливою цинічністю те, що деякі одесити водять своїх дітей відпочивати на заміновані пляжі, ризикуючи тим самим і своїм, і їхнім життям і здоров’ям.
Про це Братчук сказав у ефірі національного телемарафону в неділю, 29 травня.
Спікер ОВА закликав мешканців та гостей міста “не переходити в когорту так званих безсмертних”, і наголосив, що мінна небезпека все ще актуальна.
Він додав, що акваторія та узбережжя Чорного моря заміновані не лише у самій Одесі, а й у всій області.
– Я сподіваюся, що найближчим часом – юристи над цим уже працюють – відповідні положення законодавства дозволять притягти людину до відповідальності за такі дії. Адже йдеться не лише про порушення умов військового стану, громадського порядку, а й про те, що сьогодні влада, обласна та міська, намагається максимально врятувати людей. Це без перебільшення. Мені б дуже не хотілося, вибачте, щоб руки, ноги та голови одеситів, чи інших охочих засмагати на замінованих територіях, літали над акваторією Чорного моря, – сказав Братчук.