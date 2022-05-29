Травень, 29 в 18:16

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук назвав особливою цинічністю те, що деякі одесити водять своїх дітей відпочивати на заміновані пляжі, ризикуючи тим самим і своїм, і їхнім життям і здоров’ям.

Про це Братчук сказав у ефірі національного телемарафону в неділю, 29 травня.

Спікер ОВА закликав мешканців та гостей міста “не переходити в когорту так званих безсмертних”, і наголосив, що мінна небезпека все ще актуальна.

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Він додав, що акваторія та узбережжя Чорного моря заміновані не лише у самій Одесі, а й у всій області.