Вам є у чому покаятися? – Ні: пропагандисти РФ намагалися спровокувати бійця Азову

Травень, 29 в 18:59

Російські пропагандисти безуспішно намагалися спровокувати та скомпрометувати полоненого бійця полку Азов Владислава Дутчака.

Про це у Telegram повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Українець Владислав Дутчак на псевдо Доцент, якого евакуювали разом із іншими військовослужбовцями гарнізону Маріуполя, впевнено відповів на провокаційні запитання пропагандиста РФ.

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Зокрема, він спростував причетність Азову до масових поховань у Маріуполі. Він наголосив, що “цього не може бути”.

Пропагандист запитав у захисника Маріуполя, хто для нього жителі “ЛДНР”, на що Дудчак відповів, що це “українці, які помиляються у своїх поглядах”. Однак висловив сподівання, що у майбутньому з ними вдастся знайти спільну мову.

— Українці. Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах, але це українці такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову, — сказав у відповідь Дутчак.

Також молодший сержант полку Азов зазначив, що безпосередньо у бойових діях участі у війні не брав, адже відповідає за гуманітарний напрямок розвитку полку Азов. Дутчак читав лекції особовому складу з військової історії світу та України. За його словами, він привчав військовослужбовців до критичного мислення.

Українські захисники понад 80 днів тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками меткомбінату Азовсталь, яка тривала кілька днів.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки