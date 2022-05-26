Надо ждать, верить, молиться: родные азовца Ореста рассказали об эвакуации из Азовстали

Май, 26 в 17:12

Сестра и мать защитника Мариуполя Ореста (Дмитрия Казацкого, который провел на Азовстали 84 дня) рассказали журналистам, как он вышел на связь после эвакуации с территории завода.

Вся семья волновалась за Дмитрия, пока он сам не позвонил. Самым главным для родных было услышать слова “Я жив”.

— Когда мы узнали, что ребята отправляются в плен, некоторое время не было никакой информации, будет очень трудно. Но, Слава Богу, Дима позвонил маме, мы услышали его голос, он сказал, что жив – это самое главное. Сказал, что их кормят, хотя мы не знаем как, и то, что с ним все хорошо, — поделилась сестра Дарья.

Мать и сестра Дмитрия казацкого также рассказали, что в полк Азов он пошел сознательно, и со временем стало ясно: этот полк – действительно семья, где каждый воин стоит горой друг за друга.

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— Это не братство, а настоящая семья… Там главная цель – не убить, не воевать, а отдать свою жизнь за украину, — подчеркнула Дарья.

Во время мужественной обороны Азовстали Дмитрий редко, но выходил на связь с семьей. Сначала была возможность общаться с включенной камерой, но впоследствии связь исчезла.

— По его голосу было слышно, что они уже истощены…мы не знали, какой лучше будет выход. Или, говорим честно, их прибьет, или умереть от голода в ХХІ веке, или пойти на риск, — со слезами на глазах рассказала сестра воина.

Мать Дмитрия призналась журналистам, что ни на миг не переставала верить в победу Украины и возвращение сына-героя домой.

— Я хочу сказать всем мамам, женам, сестрам, всем, кто ждет сейчас на наших ребят: нам нужно ждать, верить, надеяться и молиться. Мы просим весь мир не забывать о наших ребятах. Дмитрий-простой парень, попал на Азовсталь в такие тяжелые обстоятельства. Наши воины показали, какие они мужественные и героические. Это люди, которые очень любят свою семью и страну. И за всех пленных надо бороться до последнего, ведь это наши дети и наше будущее.

Дмитрий Казацкий (позывной — Орест) стал известным во всем мире после появления в сети уникальных кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе Азовсталь.

За сутки до начала эвакуации военных с завода, Орест снял впечатляющий видеоролик под названием Последний день на Азовстали.