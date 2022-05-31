Май, 31 в 15:45

Мэр Северодонецка Александр Стрюк заявляет, что город фактически разделен пополам и там продолжаются ожесточенные уличные бои.

По его словам, примерно половина Северодонецка занята российскими военными, однако город остается украинским.

– Наши воины держат линию обороны и, надеемся, в ближайшее время выбьют россиян, – подчеркнул Александр Стрюк.

В настоящее время проводить эвакуацию из города невозможно из-за постоянных обстрелов. Только за минувшие сутки около 10 северодончан получили ранения.

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Городской голова призывает жителей не выходить из укрытий и не подвергать себя опасности.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецку не грозит оцепление врагом.

27 мая во время наступления российских военных диверсанты захватили отель Мир на окраине Северодонецка.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Фото: Сергей Гайдай