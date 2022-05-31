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Факти / Україна / Суспільство

Майже половина Сєвєродонецька зайнята росіянами – мер

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Майже половина Сєвєродонецька зайнята росіянами – мер

Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк заявляє, що місто фактично розділене навпіл і там тривають запеклі вуличні бої.

За його словами, приблизно половина Сєвєродонецька зайнята російськими військовими, проте саме місто залишається українським.

– Наші воїни тримають лінію оборони і, сподіваємося, найближчим часом виб’ють росіян, – наголосив Олександр Стрюк.

Наразі проводити евакуацію з міста неможливо через постійні обстріли. Лише за минулу добу близько 10 сєвєродончан отримали поранення.

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Мобільний зв’язок відсутній навіть у раніше облаштованих для цього місцях.

Міський голова закликає жителів не виходити з укриттів та не наражати себе на небезпеку.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Сєвєродонецьку не загрожує оточення ворогом.

27 травня під час наступу російських військових одразу з кількох напрямків диверсанти захопили готель Мир на околиці Сєвєродонецька.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Фото: Сергій Гайдай

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