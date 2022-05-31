Не думаю, что есть риск окружения Северодонецка – Гайдай

Городу Северодонецк Луганской области не грозит оцепление врагом.

Такой прогноз в эфире национального телемарафона озвучил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Несмотря на то, что часть Северодонецка уже контролируется российской армией, там, по словам главы области, все равно остается возможность отхода к Лисичанску.

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– Единственное, что россияне понемногу продвигаются в центр города. Но свободно это делать они не могут, потому что там наши ребята, которые дают им отпор, – отмечает Сергей Гайдай.

В настоящее время армия РФ планирует военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка.

– Ориентировочно батальон солдат будет проходить по селам поблизости, например, Боровском или Сиротино. Туда стягивают технику класса Солнцепек, чтобы выжигать наших военных, а там и гражданское население, потому что россиянам все равно, – говорит о намерениях врага глава ОВА.

По состоянию на 31 мая остальная территория Луганской области подконтрольна Украине. Хоть она и обстреливается полностью, но успеха в направлении Золотого, Тошковки или Лисичанска враг не имеет.

Такая же ситуация и с трассой Лисичанск – Бахмут.

Напомним, что 27 мая во время наступления российских военных сразу по нескольким направлениям диверсанты захватили отель Мир на окраине Северодонецка.

31 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне активно используют в Северодонецке средства радиоэлектронной борьбы.

Эксперты Института изучения войны (ISW) убеждены, что нет особых оснований считать возможным падение города, поскольку российское наступление может остановиться.

Кроме того, в ISW считают, что после битвы за Северодонецк у Украины будет шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы отбросить силы РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 97-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Гайдай

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