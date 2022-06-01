На Донбассе украинские бойцы отбили девять вражеских атак

Май, 31 в 23:11

Российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

В результате захватчики разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школа искусств, детский сад и ряд хозяйственных сооружений.

— В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются, — отметили в ГОС.

Враг по всей линии фронта бил из всего возможного вооружения: боевой авиации, реактивной системы залпового огня, ствольной артиллерии крупных калибров, танков, минометов разных систем.

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Украинским бойцам удалось отразить сегодня девять атак врага. На четырех локациях до сих пор продолжаются бои.

За сутки украинские военные уничтожили два вражеских танка, 13 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть авто.